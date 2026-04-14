Bieberlar Coachella’da...

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, eşi Justin Bieber'ın ana sahne olarak damga vurduğu 2026 Coachella Festivali'nden çok özel kareler paylaştı.

Giriş: 14 Nisan 2026 Salı 09:28 Güncelleme: 14 Nisan 2026 Salı 09:42
Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, eşi Justin Bieber’ın ana sahne (headliner) olarak damga vurduğu 2026 Coachella Festivali’nden çok özel kareler paylaştı. Bu yılki festival, Bieber ailesi için sadece bir müzik şöleni değil, aynı zamanda duygusal bir geri dönüş ve aile birleşimi noktası oldu. Hailey Bieber’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda, çiftin Ağustos 2024’te dünyaya gelen oğulları Jack Blues, festivalin ilgi odağı oldu. Küçük Jack'in kolundaki geçici "Bieberchella" dövmesi ve babasının provası sırasında annesinin kucağında dans ettiği anlar sosyal medyada beğeni rekoru kırdı. Hailey, paylaşımına "Buraya gelmenin ne kadar emek istediğini kimse bilemez. Bu güzel hayat için minnettarım ve seninle çok gurur duyuyorum" notunu düşerek Justin'in sahnelere dönüş sürecine atıfta bulundu. 2022 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dünya turnesini yarıda bırakan Justin Bieber, Coachella 2026 ile kariyerinin en büyük canlı performanslarından birine imza attı. Bieber, sahnede dev bir ekrandan YouTube’daki ilk videolarını paylaşarak hayranlarını geçmişe götürdü. Baby ve Favorite Girl gibi klasiklerini seslendirirken, 2025 yılına damga vuran yeni albümü Swag’den parçalara da yer verdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Bieber, ailesine olan sevgisini de gizlemedi. Everything Hallelujah şarkısını söylerken kameralar seyirciler arasındaki Hailey’e odaklandığında, ünlü yıldız eşine ve oğluna sahneden selam gönderdi.


