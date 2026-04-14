Oğluyla birlikte hukuk mücadelesi veriyor

İş insanı Leyla Alaton’un şikayetiyle şirket içini boşaltmak, para aklama ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanan 6 sanığın davasına devam edildi; duruşmaya Alaton’un oğlu Efe Eros Güneyli de katıldı.

Giriş: 14 Nisan 2026 Salı 11:21 Güncelleme: 14 Nisan 2026 Salı 11:22
İş insanı Leyla Alaton'un şikayeti üzerine, sahibi olduğu bazı şirketlerin içini boşaltmakla suçlanan 6 sanığın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler Leyla Alaton, oğlu Efe Eros Güneyli ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada beyanda bulunan Alaton, şirkette denetimin olduğunu düşündüğünü söyledi. Firari sanık Ahmet Özcan'ın kendisine denetimle ilgili bilgi vermediğini ifade eden Alaton, oğlu Güneyli'nin bu konunun üzerine düşmesinin ardından durumu fark ettiklerini anlattı. Mahkeme başkanı Alaton'a, "Şirketleri bir liraya devrettiğinizi bilmediğinizi söylemişsiniz. Bir liraya devretmenizin amacı neydi? Sizi nasıl ikna etti?" sorusunu yöneltti. Alaton, bu soruya, "Bana, 'Şirketler o kadar dağıldı ki.' dedi. 'Bunu da buraya geçireceğiz, bunu da buraya alacağız.' gibi formalite... Evrakları bana kendisi getirmedi, avukat getiriyordu. Bu da formalite gibi önüme getirildi. 'Leyla hanım, adamınıza şirketinizi veriyorsunuz bir güven anlaşması yok mu?' diyen olmadı. Mümkün olduğunca beni Alvimedica'dan uzak tuttu. Şirketin kazandığı her kuruşu cebine attığı gözüküyor. Benim intibam bu." yanıtını verdi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Dosyanın Sayıştay uzmanı bilirkişiye gönderilmesine, sanık Ahmet Özcan hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

