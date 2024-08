Tatil Yazın son günlerinde sosyete tatilde Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala, cemiyet hayatından ünlü isimler tatile hız kesmeden devam ediyor

Haberin Fotoğrafları

Yaz tatiline ara vermeden devam eden ünlü isimlerin İstanbul'a dönmeye hiç niyetleri yok. Berrin Zorlu, Zeytinadası'ndaki evlerinde yazın son demlerinin yaşarken, Yasemin Özilhan kendini Komşu'nun serin sularına attı. Yunanistan'da tatil yapan Etel Baler ise neredeyse yazın üç ayını orada geçirdi. Nazlı Sert ise çocuklarıyla Bodrum'u mesken tuttu. sosyete tatil

400 Bad request

Your browser sent an invalid request.