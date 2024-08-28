Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala, cemiyet hayatından ünlü isimler tatile hız kesmeden devam ediyor
Giriş: 28 Ağustos 2024 Çarşamba
BERRİN ZORLU'NUN TATİL TERCİHİ ZEYTİN ADASI OLDU
ETEL BALER, YAZIN ÜÇ AYI YUNANİSTAN KIYILARINDAYDI.
NAZLI SERT, BODRUM'DA ÇOCUKLARIYLA BOL BOL YÜZDÜ
SOSYAL MEDYADA AKTİF OLAN YASEMİN ÖZİLHAN, BU YAZ BODRUM VE YURT DIŞI OLMAK ÜZERE BİRÇOK KEZ TATİLE ÇIKTI
Yazın son günlerinde sosyete tatilde
Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala, cemiyet hayatından ünlü isimler tatile hız kesmeden devam ediyor
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