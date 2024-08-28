Yazın son günlerinde sosyete tatilde

Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala, cemiyet hayatından ünlü isimler tatile hız kesmeden devam ediyor

Giriş: 28 Ağustos 2024 Çarşamba

BERRİN ZORLU'NUN TATİL TERCİHİ ZEYTİN ADASI OLDU

ETEL BALER, YAZIN ÜÇ AYI YUNANİSTAN KIYILARINDAYDI.

NAZLI SERT, BODRUM'DA ÇOCUKLARIYLA BOL BOL YÜZDÜ

SOSYAL MEDYADA AKTİF OLAN YASEMİN ÖZİLHAN, BU YAZ BODRUM VE YURT DIŞI OLMAK ÜZERE BİRÇOK KEZ TATİLE ÇIKTI

Yazın son günlerinde sosyete tatilde

Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala, cemiyet hayatından ünlü isimler tatile hız kesmeden devam ediyor

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Yazın son günlerinde sosyete tatilde

Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kala, cemiyet hayatından ünlü isimler tatile hız kesmeden devam ediyor
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