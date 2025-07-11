Türkbükü'nde özel açılış

Bodrum’un gözde destinasyonu Türkbükü, Midwest Azure Beach Club & Restaurant’ın açılışıyla yaz sezonuna iddialı bir giriş yaptı. Davetliler şef’in özenle hazırladığı seçkin menüsüyle lezzet dolu bir gastronomi deneyimi yaşadı. Şef dokunuşuyla hazırlanan özel tatlar, Türkbükü’nün eşsiz manzarasında unutulmaz akşam yemeklerine ev sahipliği yapıyor. Türkbükü’nün turkuaz sularında konforlu bir beach deneyimi ve seçkin alışveriş ayrıcalığı sunan Midwest Azure Beach Club & Restaurant, bu yazın buluşma noktası olmaya aday. Ev sahipliğini Feza Fırat & Başak Oral’ın yaptığı açılış davetine cemiyet hayatından tanınmış simalar katıldı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen misafirler keyifli anlar yaşadı.