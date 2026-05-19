İzmir'de çöp topladılar

İzmir'de Şebnem Çapa ve ailesi, çöp toplama etkinliğine katıldı.

Giriş: 19 Mayıs 2026 Salı 09:57 Güncelleme: 19 Mayıs 2026 Salı 09:58
Moda dünyasının öne çıkan isimlerinden Şebnem Çapa ve ailesi, sosyal medyada büyük ses getiren anlamlı bir paylaşıma imza attı. Çöp toplama etkinliğinde Çapa, "Çöpünüze sahip çıkın" diyerek topluma önemli bir farkındalık mesajı verdi. Tam 8 yıl önce bir otelin başlattığı çevre temizliği hareketinin bu hafta 400. haftasını geride bıraktığını kaydeden Çapa, şu ifadeleri kullandı:"Bugüne kadar yapılmış en uzun farkındalık etkinliği... Tam 8 sene önce canım Alavya ailesi ile başladığımız çevre temizliği ve çöp toplama etkinliğinin bugün 400. haftasını büyük bir coşkuyla hem kutladık hem de minik bir temizlik yaptık. Açıkçası, eski yıllara kıyasla temizlik yaptığımız bölgede yok denecek kadar az çöp vardı. Henüz turizm sezonu başlamadığı için bölge tam da olması gereken temizlikteydi. Umarım sezon açıldığında da halkımız aynı hassasiyeti gösterir, çevresini temiz tutarak kendi çöpüne sahip çıkar"

