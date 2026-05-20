Kadınları güzelleştiriyor...

Dünyaca ünlü mücevher markası Sponza Ailesi'nin kızı, cemiyet hayatının popüler isimlerinden Edvina Sponza, dört yıllık bir aranın ardından iş dünyasına iddialı bir dönüş yaptı. Daha önce moda sektöründe boy gösteren Sponza, bu kez rotasını güzellik dünyasına kırdı. 2018 yılında yakın dostu Aslı Bayraktaroğlu ile Bebek'te açtığı butikle tekstil dünyasına adım atan ancak 2022 yılında ortaklıktan ayrılma kararı alan Sponza, bu kez tek başına ilerlemeyi tercih etti. İstanbul'un kalbi Etiler'de kendi güzellik merkezini kuran Sponza, kişisel bakım ve estetik alanında hizmet vermeye başladı.