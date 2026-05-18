Lara Kurdoğlu’na Los Angeles’tan ödül

Genç yönetmen Lara Kurdoğlu, yönetmenliğini üstlendiği “Uçmaya İnanıyorum” filmiyle uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Film, Los Angeles Crime & Horror Film Festivali’nde resmi seçkiye kabul edilerek festivalde 1.’lik ödülünün sahibi oldu.Yaratıcı anlatımı ve güçlü atmosferiyle dikkat çeken “Uçmaya İnanıyorum”, festival jürisi tarafından özgün sinema dili ve genç bir yönetmenin cesur yaklaşımını yansıtması nedeniyle öne çıkan yapımlar arasında gösterildi. California Institute of the Arts mezunu olan Lara Kurdoğlu, Tea, On My Mind, Korku, Suburbia ve The Simulation gibi kısa filmleriyle uluslararası festivallerde adından söz ettirdi. Edinburgh Independent Film Festivali’nde ‘En İyi Yabancı Film’ ödülünü kazanan ve ‘On My Mind’ filmiyle Los Angeles Independent Women Film Awards’a aday gösterilen Kurdoğlu’nun yeni filmi ‘Uçmaya İnanıyorum’ da kısa sürede uluslararası platformlarda görünürlük kazanarak genç yönetmenin sinema yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Türkiye’den genç bir kadın yönetmenin uluslararası bir festivalde elde ettiği başarı, yeni nesil sinemacıların global ölçekte dikkat çekmeye başladığının güçlü örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Lara Kurdoğlu, sinemaya duyduğu tutkuyu yaratıcı bakış açısıyla birleştirerek genç yaşta uluslararası arenada adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Soho House’da özel bir gösterimle izleyiciyle buluşan “Uçmaya İnanıyorum”, sinema ve cemiyet dünyasından davetlilerin katıldığı gecede de büyük ilgi görmüştü. Los Angeles Crime & Horror Film Festivali’nde elde edilen ödül, Lara Kurdoğlu’nun yaratıcı üretimini uluslararası ölçekte görünür kılarken, genç yönetmenin gelecekteki projelerine yönelik merakı da artırıyor.