Kültür-sanat kurumlarının toplumsal, ekolojik ve kamusal sorumluluklarının giderek daha görünür hâle geldiği bir dönemde, etki ölçümü de alanın temel tartışma başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Gate 27 ve Onarım Atölyesi, bu ihtiyaca yanıt vermek ve etki ölçümünün neden önemli olduğunu birlikte düşünmek amacıyla “Kültür, Sanat ve Kesişimde Etkiyi Anlamlandırmak” başlıklı buluşmayı Gate 27’nin İstanbul’daki yerleşkesinde gerçekleştirdi. Onarım Atölyesi Kurucusu Ekin Al’ın moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada, Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan ve Gate 27 Direktörü Burak Mert Çiloğlugil de yer aldı.