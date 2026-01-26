Rick Lowe DG Art'da...

DG Art Gallery çağdaş sanatın önce gelen isimlerinden Rick Lowe'u ağırladı. DG Art Gallery ile Rick Lowe'un arasındaki ilişki iki yıl önce Venedik Bienali'nde başladı. DG Art Gallery'nin kurucusu Dursu Gündoğdu ziyareti şöyle değerlendirdi. "Rick Lowe'un Türkiye'deki ilk ziyaretine eşlik etmek, onu ağırlayarak ülkemizin zengin kültürel ve sanat ortamını paylaşmak büyük mutluluk" Topluluk temelli üretimleri ve kamusal alanla kurduğu ilişkilerle tanınan Rick Lowe, sanat pratiğinde toplumsal dönüşümü merkeze alıyor.