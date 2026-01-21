Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme paneli

Ankara'nın iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri, Diyetisyen Elif Melek Avcı’nın Brentrax iş birliğiyle gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme odaklı panelde Mövenpick Otel'de bir araya geldi. Etkinlikte Elif Melek Avcı, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmeye dair önemli ipuçlarını paylaştı. Ardından kurucu Ahmet Yaşar Eşmekaya, markanın içerik özelliklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, her iki konuşmayı da ilgiyle takip etti. Sağlıklı yaşam ekseninde gerçekleşen etkinlikte davetliler, hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim yaşadı.Düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Panele katılanlar arasında, Aysel Akçay, Beliz Büyükhanlı, Ilgın Naslı, Selin Develioğlu, Neşe Aykut, Büşra Halil ve Aylin Muratoğlu vardı.