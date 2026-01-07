Futy Art Gallery, sanatçı Ertuğrul Berberoğlu’nun NARKİSSOS başlıklı yeni kişisel sergisine ev

sahipliği yapıyor. Sanatçının 2024–2026 yılları arasında ürettiği resim ve duvar heykellerinden oluşan seçki, benlik, bakış ve varoluş kavramlarını merkeze alan güncel bir okuma sunuyor. NARKİSSOS, adını mitolojik bir figürden alsa da, anlatısını tekil bir hikâyeye sabitlemek yerine insanın kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi çağdaş bir perspektifle ele alıyor. Sergide ruh, şuur ve beden arasındaki geçişler; örtüşmeyen zamanlar ve benliğin sürekli dönüşen yapısı üzerinden tartışmaya açılıyor. Berberoğlu’nun pratiğinde resim ve heykel arasındaki sınırlar belirgin biçimde bulanıklaşıyor. Kumaş, deri, metal iskelet, pastel, wax ve akrilik gibi farklı malzemelerle üretilen eserler, maddesel olan ile metafizik olan arasındaki gerilimi görünür kılıyor. Duvar heykelleri ile tuval işleri, hem biçimsel hem de kavramsal bir geçirgenlik alanı oluşturuyor. Sergide yer alan “Geçit” serisi, içsel dönüşümü fiziksel bir eşik olarak ele alırken; tuval üzerindeki çalışmalar, renk ve çizgi aracılığıyla bakışın ve şuurun titreşimini kayda geçiriyor. Doğa, beden ve arzu temaları; zaman zaman örtük, zaman zaman açık biçimde izleyiciyle buluşuyor. NARKİSSOS, izleyiciyi pasif bir konumda bırakmayan, bakışın kendisini de sorgulayan bir sergi olarak öne çıkıyor. Sergi, izleme eylemini yalnızca görmeye değil, tanıklığa dönüştüren çok katmanlı bir deneyim alanı sunuyor. Ertuğrul Berberoğlu’nun NARKİSSOS sergisi, 7–27 Ocak tarihleri arasında Futy Art Gallery’de ziyaret edilebilir.