Yeni yıla özel açılış daveti

Dr. Ezgi Eryılmaz ve Dr. Barış Keklik yeni yılı Nişantaşı’nda hayata geçirilen yeni kliniklerinde kutladılar.

Giriş: 25 Aralık 2025 Perşembe 11:48 Güncelleme: 25 Aralık 2025 Perşembe 12:15
Dr. Ezgi Eryılmaz ve Dr. Barış Keklik’in ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl partisi, aynı zamanda Nişantaşı’nda hayata geçirilen yeni kliniklerinin açılışınıda kutlamak üzere iş ve sanat dünyasından Fuat Yurtseven, Deniz Heppekcan, Ufuk Alatekin, Ezgi Eryılmaz, Barış Keklik, Levent Ünal gibi


seçkin davetlileri bir araya getirdi. Canlı müzik ve DJ performansları eşliğinde gerçekleşen davet, yeni yılın enerjisini ve yeni başlangıçların heyecanını buluşturdu. Meslektaşlar, yakın dostlar ve sanat dünyasından isimlerin katılım gösterdiği organizasyonda, modern mimarisi ve şık detaylarıyla dikkat çeken yeni klinik davetlilerden tam not aldı. Özenle hazırlanan lezzetli ikramlar ve sıcak atmosfer, geceye keyifli bir ambiyans kattı. Gece boyunca müzik ve sohbetin bir arada olduğu davet, konuklara unutulmaz bir yılbaşı buluşması yaşatırken; Dr. Ezgi Eryılmaz ve Dr. Barış Keklik, yeni yıl öncesinde bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşarak 2026’ya sağlık, başarı ve ilham dolu bir başlangıç dilediklerini ifade etti. Samimi ortamı ve yüksek enerjisiyle öne çıkan davet, hem yeni yılın hem de yeni kliniğin kutlandığı özel bir gece olarak hafızalarda yer etti.

