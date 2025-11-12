Yoga eğitmeni ve yazar Canan Özgür, 15 yıllık deneyiminden süzülerek kaleme aldığı ve Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan “Uza ve Genişle” adlı kitabının lansmanını, Berrin Ak’ın sahibi olduğu Tersane İstanbul’daki Halcyon Days mağazasında gerçekleştirdi. Canan Özgür’ün öğrencilerinin de katıldığı bu özel buluşma, keyifli bir kahvaltı eşliğinde, kitabın ilham verici içeriğine paralel bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, yoga pratiğinin hayatlarına kattığı pozitif farkındalıkları ve dönüştürücü etkilerini paylaşırken, “Uza ve Genişle”nin özündeki mesajları daha yakından deneyimleme fırsatı buldu. Canan Özgür etkinlikte yaptığı konuşmada,” Yoga bir beden pratiğinden çok daha ötesidir. Nefesin, zihnin, bedenin, ruhun bir arada olduğu bütünsel bir gelenektir. Bu kitap okuyuculara kendi içsel yolculuklarında yoganın onlara nasıl rehber olabileceğini anlatmak ve nasıl daha esnek, güçlü ve huzurlu olabilmelerine ilham vermek için yazıldı “ dedi. Lüks İngiliz markası Halcyon Days’in zarif atmosferinde gerçekleşen bu kutlama, katılımcılar için hem edebi hem de manevi anlamda unutulmaz bir deneyim oldu. “Uza ve Genişle” tüm seçkin kitapçılarda ve online satış noktalarında okuyucularla buluşuyor.