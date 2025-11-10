40. yılı kutladılar

Lüks cilt bakımının öncüsü Valmont, 40. kuruluş yılını markanın zarafetini ve bilimin gücünü bir araya getiren büyüleyici bir geceyle kutladı. Mandarin Oriental Bosphorus’da gerçekleşen bu özel davet, güzellik, sanat, moda ve iş dünyasından birçok seçkin ismi bir araya getirdi. Gecenin sunuculuğunu Çağla Şıkel üstlenirken, İsviçre’den özel olarak bu davet için gelen Valmont Group CEO’su Sophie Vann Guillon ve 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol ev sahipliği yaptı. Etkinlik, markanın 40 yıllık ilham verici yolculuğunu anlatan özel bir video gösterimiyle başladı. Ardından Ali Çelikkol’un açılış konuşması ve Çağla Şıkel’in sahneye davet ettiği Sophie Vann Guillon’un katılımıyla, Valmont’un bilim, sanat ve zarafeti buluşturan hikayesi konuklarla paylaşıldı. Etkinliğe moda, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.