Dubai'de ailece spor yaptılar

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden fit güzel Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve eniştesi Engin Altan Düzyatan'ı Dubai'de ağırladı. Dubai'de yaşayan ve bir süredir orada bir spor merkezi açmayı planlayan Aslışah Hanım, hayalleri için harekete geçmişti. Açacağı spor merkezinin hazırlıkları bir yandan sürerken formunu korumaya devam eden Aslışah Alkoçlar Demirağ, dostları ve ailesiyle form tutmaya devam ediyor. Birlikte sahilde spor yapan grup ardından protein ağırlıklı bir kahvaltıyla kendilerini ödüllendirdi.