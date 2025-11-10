Güncel

Dubai'de ailece spor yaptılar

Dubai'de bir spor salonu açmaya hazırlanan Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve eniştesi Engin Altan Düzyatan ile birlikte spor yaptı.

Giriş: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Dubai'de ailece spor yaptılar

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden fit güzel Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve eniştesi Engin Altan Düzyatan'ı Dubai'de ağırladı. Dubai'de yaşayan ve bir süredir orada bir spor merkezi açmayı planlayan Aslışah Hanım, hayalleri için harekete geçmişti. Açacağı spor merkezinin hazırlıkları bir yandan sürerken formunu korumaya devam eden Aslışah Alkoçlar Demirağ, dostları ve ailesiyle form tutmaya devam ediyor. Birlikte sahilde spor yapan grup ardından protein ağırlıklı bir kahvaltıyla kendilerini ödüllendirdi.

Aslışah Alkoçlar Demirağ NEslişah Alkoçlar Düzyatan Dubai

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.
Güncel Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Davetler Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Caddeler 'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

Ünlü hanımlar Nişantaşı'nda yapılan koleksiyonun tanıtımında bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.