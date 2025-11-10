Magazin Hattı

Ünlü isimler “Işığın Sanatı: Işık Yolculuğu” temalı özel bir gecede bir araya geldi.

Giriş: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Dünyanın ilk tılsımlı mücevher markası Bee Goddess ve İngiliz otomotiv zanaatkârlığının simgesi Bentley, “Işığın Sanatı: Işık Yolculuğu” temalı özel bir gecede bir araya geldi. Bu iş birliği, ışığın, güzelliğin ve anlamın bir araya geldiği lüksün yeni tanımını kutladı. Gecede, Bee Goddess’ın modern erkek için tasarladığı, gücü ve zarafeti bir araya getiren Babas Erkek Koleksiyonu ilk kez tanıtılırken; Paris’teki Printemps Haussmann butiği ve New York Bergdorf Goodman için tasarlanan sınırlı sayıdaki yüksek mücevher kreasyonları da özel bir seçki olarak sergilendi. Aynı zamanda yeni Bentley Bentayga de zarafetin içindeki gücün sembolü olarak davetlilerle buluştu. Davete Bee Goddess kurucusu Ece Şirin ve Bentley Genel Müdürü Kerem Güven ev sahipliği yaparken, Leyla Alaton başta olmak üzere iş, sanat ve moda dünyasından önde gelen isimler katıldı.

