Özel davet

İş ve cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Paris Bıçakçı, üyesi olduğu derneğin düzenlediği özel davette şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken isimlerden oldu. Yaz boyunca Miami’de olan ve geçtiğimiz ay Türkiye’ye gelen Bıçakçı, derneğin davetinde dostlarıyla da bir araya gelerek hasret giderdi. Kız çocuklarını okutmak üzerine proje geliştirdikleri bu anlamlı davette yer almaktan mutluluk duyduğunu da belirten Paris Bıçakçı, davetteki konuklarıyla da yakından ilgilenirken sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topladı.