Teknoloji restoranlarda...

2025’te hayata geçen Resfor, restoranlara teknoloji, misafirlere ise konfor sunuyor. Tek tıkla masa ayırtma kolaylığı sağlayan sistem, kullanıcılarına İstanbul’un önde gelen restoranlarını keşfetme imkanı tanırken, işletmelere de dijital operasyon yönetimi ve yeni müşteri kanalları kazandırıyor. Bugün birçok seçkin mekanın dijital ortağı olan Resfor, kısa sürede gastronomi dünyasında adını duyurmayı başardı. Kapsadığı restoranların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcılarına sunduğu kolaylıkla şehrin vazgeçilmez uygulamalarından biri olma yolunda ilerliyor.