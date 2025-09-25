Eserlerini Contemporary'de sergiledi...

Türkiye’nin en prestijli çağdaş sanat buluşması Contemporary Istanbul, bu yıl 20. kez sanatseverlerle kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanından sanatçıların ve galerilerin ağırlandığı fuarda, Tosyalı Holding de dikkat çeken standıyla yerini aldı. Contemporary Istanbul ile 5 yıldır süren iş birliğini kutlayan Tosyalı, ünlü sanatçı Seçkin Pirim’in kariyerinde dönüm noktası olan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Fuarda en çok ilgi gören sergilerden biri ise Seçkin Pirim’e ait oldu. Özgecan Tosyalı da etkinliği gezerek özellikle Pirim’in sergisini yakından inceledi.