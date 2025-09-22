Dünya Rallikros Finali nefes kesti

20-21 Eylül tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenen 2025 FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası’nın final yarışları, TOSFED tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Spor Toto, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla gerçekleşti. İki gün süren yarışların sonunda, Johan Kristoffersson kariyerinin sekizinci FIA Dünya Rallikros Şampiyonluğu'nu, geçen yıl olduğu gibi, yine İstanbul'da ilan etti. Euro RX1 kategorisinde Yury Belevskiy, Euro RX3 kategorisinde Joao Ribeiro, sezonu Avrupa

Şampiyonu olarak noktaladı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonun ardından Ülkemizde ağırladığımız Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA’nın Asbaşkanı ve diğer üst düzey yöneticileri tarafından sezonun en başarılı rallikros organizasyonu olarak değerlendirilen hafta sonunda dolu tribünler önünde çok çekişmeli mücadeleler izledik. Organizasyona destek olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, görevlilerimize, medya mensuplarımıza ve iki gün boyunca tribünleri doldurarak heyecanımıza ortak olan tüm seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.' açıklamasını yaptı.