Olivia Wilde'ın Sicilya tatili...

Ünlü oyuncu Olivia Wilde, soluğu İtalya'ya bağlı Sicilya adasının Taormina bölgesinde aldı. Film yapımcısı Saul Germaine ile sahilde görüntülenen Olivia Wilde, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Akdeniz'in kristal berraklığındaki sularına kendini bırakan 41 yaşındaki oyuncu, arkadaşı Saul Germaine ile keyifli halleriyle dikkat çekti. Olivia Wilde, 2023'te yönetmenliğini üstlendiği 'The Don’t Worry Darling' filminde Germaine ile birlikte çalışmıştı. 9 yıl süren ilişkilerini 2020'de bitiren Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, geçen hafta kızlarını desteklemek için bir araya gelmişti. Ayrılsalar da arkadaş kalan Wilde ve Sudeikis, 8 yaşındaki kızları Daisy'nin Los Angeles'taki futbol maçını seyretmek için buluşmuştu. Olivia Wilde ile Sudeikis'in 11 yaşında Otis adında bir de oğulları var.