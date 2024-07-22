Bodrum'da unutulmaz gece...

Modern Mimari anlayışı ve muhteşem manzarası ile benzersiz bir proje olarak öne çıkan OVOO BODRUM Villalarında, Hayrullah Kubba, Osman Reşitoğu, Selman Reşitoğlu ve Emre Kubba ev sahipliğinde, iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin bir araya geldiği unutulmaz bir gece yaşandı. Gecede Adnan Polat, Nuri Develi, Nevzat Kaya, Evren Özka, Öznur Yakın, İbrahim Atalay, Kağan Gökalp, Dr. Özlem Mutlu Çetin, Mustafa Kepi gibi önemli isimler yer aldı. Bodrum Bitez sahilinde her biri denize açılan özel bir manzaraya sahip olan OVOO BODRUM projesinde gerçekleştirilen gecede davetliler, 3 Michelin Yıldızlı Şef Osman Sezener’in muhteşem menüsü eşliğinde, Purple Hand Band’ın büyüleyici şarkıları ile olağanüstü bir gece yaşamanın keyfini çıkardılar.