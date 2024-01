Palandöken'de özel etkinlik

Polat Palandöken ev sahipliğinde, iyi olma halini bulma yolculuğunda farkındalık yaratan, bilgilendiren ve ilham veren iyi yaşam platformu Live to Bloom ve ayurvedik, iyi ve sade yaşam platformu MÄMÄCEY’in ortak küratörlüğünde, Wings ana sponsorluğunda ve iyi yaşam tutkunu davetlilerin katılımıyla MÄMÄBLOOM etkinliği gerçekleşti. 3 günlük bu özel etkinliğin ilk günü, 2024 Michelin Genç Şef ödülü sahibi The Red Baloon’un Head Şefi, Şef Ulaş Durmaz'ın özel olarak hazırladığı vegan ve glütensiz öğlen yemeği menüsü ile başladı. Ardından, IIN bütünsel beslenme ve sağlık koçu Egemen Erden ile "The Body’s Wisdom" etkinliği MÄMÄCEY’in kurucusu IIN bütünsel beslenme ve sağlık koçu, Chopra Ayurveda eğitmeni Ceylan Sel Sohtorik ve Live to Bloom’un kurucusu Ceren Ceylan Ertaç moderatörlüğünde gerçekleşti. The Studio Polat Palandöken’de ünlü yoga eğitmeni Chris Chavez ve deneyimli yoga eğitmenleri Ray Rizzo ve Zeynep Gürsoy, nefes ve farkındalık koçu Raquel Habib’in katılımıyla açılış seremonisi takip etti. Açılış, Raquel Habib’in somatik nefes pratiği ile devam etti. Gün, Polat Palandöken’in içinde yer alan MOMO Après-ski’de düzenlenen akşam yemeği ile sonlandı.