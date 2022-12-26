110. yılda görme engelli gençlere hediye...

Abdi İbrahim, Young Guru Academy (YGA) ve WeWalk iş birliğiyle 110 görme engelli öğrenciye akıllı baston hediye ediyor. KidZania’da düzenlenen etkinlikle 10 öğrenci WeWalk akıllı bastonuna kavuşurken, deneyime dayalı aktivitelerle tüm gün keyifli vakit geçirme imkânı buldu. Çocuklar Ülkesi KidZania, bugüne kadar birçok sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaparak yüzlerce dezavantajlı misafir ağırladı. KidZania İstanbul, 22 Aralık’ta şehrinin kapılarını bu kez Abdi İbrahim, Young Guru Academy (YGA) ve WeWalk iş birliğiyle gerçekleşen sosyal sorumluluk projesine açtı. 110. yılını kutlayan Abdi İbrahim, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve akıllı telefonlarla bastonu birleştiren WeWalk akıllı bastonların 110 görme engelli öğrenciye ulaşmasını sağlıyor. Abdi İbrahim çalışanlarının 44. İstanbul Maratonu’ndaki iyilik koşusuyla bağış toplaması ile başlayan projenin kapsamı Abdi İbrahim’in de kurumsal kaynak ayırmasıyla daha da büyüdü. KidZania’da gerçekleşen etkinlikle gençlerin akıllı bastonları ile buluşmasını sağlayan Abdi İbrahim ve WeWalk ekibi daha sonra gençlerle şehirde meslek aktivitelerini de deneyimledi. KidZania’da deneyime dayalı aktivitelerle gençler eğlenerek öğrendikleri bir gün geçirdi.

TİMUR, ' AKILLI BASTONUNA KAVUŞAN GENÇLER ADINA ÇOK MUTLUYUZ'

Böylesine anlamlı bir projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Çocuklar Ülkesi Kidzania, tüm çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri bir dünyaya sahip olmaları amacıyla kuruldu. Kuruluşumuzdaki bu eşsiz amacımızı ‘KidZania her çocuğun hakkı’ felsefemizle destekliyor ve KidZania’da tüm çocukların özgürce dilediği mesleği deneyimleyebilmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda çok değerli sivil toplum kuruluşları ve markalarla güç birliğine gidiyor, her çocuğu KidZania’da ağırlayabilmeyi hedefliyoruz. Bugün KidZania’da akıllı bastonuna kavuşan gençlerimiz adına çok mutluyuz. Bu harika proje ile sizleri şehrimizde ağırlamamıza vesile olan Abdi İbrahim’e de kuruluşunun 110. yılı dolayısıyla ayrıca tebriklerimizi sunuyoruz.” dedi.