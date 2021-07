Renkli koleksiyona lansman

Konforun ve lüksün günlük yaşamdaki yüzü olan The Stay Line’ın ilk özel temalı koleksiyonu olan Pastoral’in lansmanı önceki gün düzenlendi. Bebek'de gerçekleşen davete Muzaffer Yıldırım ev sahipliği yaptı. Davete katılanlar arasında Melisa Tapan gibi isimler yer aldı. Tasarımlarda imzası olan Maria Anastasiyeva da davette hazır bulundu. Modeller davet boyunca tasarımları üzerlerinde taşıyarak davetlilere sundu. Koleksiyonun temelinde ağaçların yeşili, denizin ve gökyüzünün mavisi, doğal taşların natürel tonları gibi doğanın her alanında karşımıza çıkan renkler yer alıyor. Koleksiyon, şehirden uzaklaşma, doğanın içerisinde anı yakalama ve hızlı tüketimden uzak bir özgürlük duygusunu yaşatıyor. Pastoral arazisindeki doğal havuz temaları, modern çadır konsepti ile konaklama, doğal enerji kaynaklarının kullanılması, doğanın içinde tarıma ve sanata alan tanınması The Stay Line Pastoral koleksiyonuna da ilham veriyor.

Hakan YAĞCI