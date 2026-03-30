Ödül öpücüğü...

Taylor Swift, 2026 iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde yılın pop albümü ödülünü kabul ederken, kutlamayı önce nişanlısı Travis Kelce'yi öperek yaptı. Son albümü 'The Life of a Showgirl' ile ödülü kazandığı açıklandıktan sonra, şarkıcı hemen nişanlısına dönerek onu öptü ve yanındakilerle kucaklaştı. Swift, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törendeki ödül konuşmasında, "Sanırım bu albüm aynı zamanda çok mutlu, kendinden emin ve özgür hissettiriyor, çünkü nişanlım sayesinde, ki bu gece burada, hayatımın her gününde böyle hissedebiliyorum" dedi. Amerikan futbolcusu nişanlısı Kelce, Swift'in sözlerini coşkuyla alkışladı. Swift, yılın sanatçısı, yılın pop sanatçısı, en sevilen turne stili ve 'The Fate of Ophelia' şarkısıyla yılın şarkısı dahil olmak üzere, iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde toplam 9 adaylıkla bu yılın en çok aday gösterilen sanatçısı oldu. Sonuç olarak, yılın sanatçısı, yılın pop albümü, yılın pop şarkısı, en iyi şarkı sözü ve en iyi müzik videosu ödülleri de dahil olmak üzere toplam 7 ödül kazandı.