Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde ünlü isimler stilleriyle geceye damga vurdular.

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından ise yine renkli görüntüler kameralara yansıdı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran ünlü isimler geceye damga vurdu. Oyuncu BenAffleck'in, Jennifer Garner'dan sonra evlenip boşandığı şarkıcı Jennifer Lopez, üst kısmı motiflerle süslü, eteği tüllü ve kabarık bir kıyafet tercih etti. Kate Hudson, nişanlısı Danny Fujikawa ile birlikte kırmızı halıya çıktı. Jennifer Lawrence ise bir o kadar iddialı giyindi. Şarkıcı Ariana Grande, kırmızı halıdaki kabarık etekli, gösterişli tarzından vazgeçmemişti.

