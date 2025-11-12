Büyük eğlenceyi paylaştı

Kardashian/Jenner kardeşlerin realite şov yıldızı annesi Kris Jenner için ünlü milyarder Jeff Bezos'un 165 milyon dolarlık malikanesinde düzenlenen gösterişli doğum günü partisi günlerdir konuşuluyor. Beverly Hills'teki komşulara rahatsızlık verdiği için polise şikayet edilen partide yaşananları sergileyen fotoğraflar, doğum günü sahibi Kris Jenner'dan geldi. Kardashian ve Jenner kardeşlerin tam kadro hazır bulunduğu ve adeta bir ünlüler geçidine dönüşen parti, 'James Bond' temasıyla düzenlendi. Kris Jenner'ın kırmızı bir elbiseyle ev sahipliği yaptığı partide Beyonce'den Justin Bieber'a, Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden Bill Gates'e kadar pek çok tanınmış isim vardı. Kris Jenner, eğlenceli partiden fotoğrafları "Hayatımın en iyi gecelerinden biri. Çok mutluyum, değerli ailem ve arkadaşlarıma çok minnettarım!" mesajıyla paylaştı.