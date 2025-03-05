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Sıkı dostlar bir araya geldi

Meghan Markle, 'çocuklarının teyzesi' olarak nitelendirdiği yakın arkadaşı Serena Williams ile birlikte objektiflere yansıdı.

Giriş: 05 Mart 2025 Çarşamba
Sıkı dostlar bir araya geldi

Bugünlerde 'With Love, Meghan' adlı realite dizisiyle adından söz ettiren Meghan Markle, yakın arkadaşı Serena Williams ile Los Angeles'ta birlikte görüntülendi. Montecito bölgesinde, Meghan Markle ile Prens Harry'nin evine yakın bir noktada bulunan ünlü bir restoranda bir araya gelen ikili, keyifli zaman geçirirken objektiflere yansıdı. Yemek çıkışında Meghan Markle, restoranın sahibiyle eğlenceli bir sohbet gerçekleştirirken, 23 kez Grand Slam şampiyonu olan tenisçi Serena Williams'ı restoranın sahibiyle tanıştırdı. Her ikisi de 43 yaşında olan Meghan Markle ile Serena Williams'ın dostluğu 2010 yılında Super Bowl partisinde tanışmalarıyla başladı. Yakın ilişkilerini o kadar ilerlettiler ki, Markle, ev hayatından kesitler sunduğu realite şovunda Williams'ı çocuklarının 'teyzelerinden biri' olarak nitelendirdi. Reddit'in kurucusu Alexis Ohanian ile evli olan iki çocuk annesi Serena Williams, Meghan Markle ile Prens Harry'nin 2018'de İngiltere'deki düğününe eşiyle katılmıştı. Williams ayrıca, Meghan ve Harry çiftinin ilk çocuğu Archie'nin 2022'de New York'ta yapılan bebek partisinde de hazır bulunmuştu.

Serena Williams Meghan Markle kraliyet

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