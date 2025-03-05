Meghan Markle, 'çocuklarının teyzesi' olarak nitelendirdiği yakın arkadaşı Serena Williams ile birlikte objektiflere yansıdı.
Giriş: 05 Mart 2025 Çarşamba
MEGHAN MARKLE, SERENA WILLIAMS
MEGHAN MARKLE, SERENA WILLIAMS
MEGHAN MARKLE, SERENA WILLIAMS
SERENA WILLIAMS
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
Sıkı dostlar bir araya geldi
Meghan Markle, 'çocuklarının teyzesi' olarak nitelendirdiği yakın arkadaşı Serena Williams ile birlikte objektiflere yansıdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.