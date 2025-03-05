Sıkı dostlar bir araya geldi

Meghan Markle, 'çocuklarının teyzesi' olarak nitelendirdiği yakın arkadaşı Serena Williams ile birlikte objektiflere yansıdı.

Giriş: 05 Mart 2025 Çarşamba

MEGHAN MARKLE, SERENA WILLIAMS

MEGHAN MARKLE, SERENA WILLIAMS

MEGHAN MARKLE, SERENA WILLIAMS

SERENA WILLIAMS

PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE

PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE

PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE

PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE

Sıkı dostlar bir araya geldi

Meghan Markle, 'çocuklarının teyzesi' olarak nitelendirdiği yakın arkadaşı Serena Williams ile birlikte objektiflere yansıdı.

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Meghan Markle, 'çocuklarının teyzesi' olarak nitelendirdiği yakın arkadaşı Serena Williams ile birlikte objektiflere yansıdı.
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