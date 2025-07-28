Dinçkök, yeni sevgilisiyle Bodrum'da...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök yeni sevgilisi Hande Demir ile Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşandıktan sonra birçok aşk dedikodusu çıkan Raif Dinçkök son sevgilisi Hande Demir ile birlikte yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. İkili Türkbükü sahiline gelerek akşam yemeği için yer ayırttıkları mekana geçti. Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve Esra Tümen çifti 2020 yılında evliliklerini bitirme kararı alarak sevenlerini üzmüşlerdi. Çiftin Ali Raif ve Aslan Eser adında iki oğlu var. Hande Demir ise 2006 ve 2011'de iki kez nikah masasına oturduğu ünlü iş insanı Erdinç Acar ile 2020 yılında evliliklerini karşılıklı sonlandırmıştı.

Onur AYDIN