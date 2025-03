Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien üstlendi. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle sahiplerine verildi. Wicked filmiyle en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar kazanan Paul Tazewell, bu ödüle değer görülen ilk Afro Amerikalı olarak tarihe geçti. Bu arada gecede bir değil üç tane Oscar alan bir isim de vardı... Sean Baker, Anora ile hem en iyi orijinal senaryo hem en iyi film kurgusu ve en iyi yönetmen dallarında ödülü kucakladı. Los Angeles'ta ocak ayında çıkan büyük yangında görev alan itfaiye görevlileri de törenin sürpriziydi. Sunucu Conan O'Brien'ın davetiyle sahneye çıkan itfaiye görevlileri konuklar tarafından ayakta alkışlandı. En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı. 2019 ile 2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli yönetmeni Basel Adra, kısa süre önce bir kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu söyledi.

97. Oscar Ödülleri'nin kazanan isimleri şöyle:

En iyi erkek oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En iyi kadın oyuncu: En iyi kadın oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En iyi yönetmen: Sean Baker

En iyi uluslararası film: I'm Still Here (Brezilya: Walter Salles)

En iyi orijinal senaryo: Anora (Sean Baker)

En iyi uyarlama senaryo: Peter Straughan (Conclave)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)

En iyi uzun metrajlı animasyon film: Flow (Gints Zilbalodis, Gregory Zalcman, Ron Dyens, Matiss Kaza)

En iyi kısa animasyon: In the Shadow of the Cypress (Shirin Sohani ve Hossein Molayemi)

En iyi kostüm tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Marilyne Scarselli, Pierre Olivier Persin, Stephanie Guillon (The Substance)

En iyi kurgu: Anora (Sean Baker)

En iyi yapım tasarımı: Wicked (En iyi yapım tasarımı: Wicked (Nathan Crowley, Lee Sandales)

En iyi orijinal şarkı: Emilia Perez (El Mal- (Clément Ducol, Jacques Audiard, Camille Dalmais)

En iyi kısa belgesel: The Only Girl In The Orchestra (Molly O'Brian, Lisa Remington)

En iyi uzun metraj belgesel film: No Other Land (Rachel Szor, Hamdan Ballal, Basel Adra, Yuval Abraham)

En iyi ses: Dune Part 2 (Richard King, Gareth John, Ron Bartlett)

En iyi görsel efekt: Dune Part 2 (Stephen James, Rhys Salcombe, Paul Lambert, Gerd Nefzer)

Live Action Kısa Metraj: I'm Not A Robot (Victoria Warmerdam, Trent)

En iyi sinematografi: Lol Crawley (The Brutalist)

En iyi müzik: The Brutalist (Daniel Blumberg