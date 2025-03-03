Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

SELENA GOMEZ
SELENA GOMEZ
DEMI MOORE
SCARLETT JOHANSSON
HALLE BERY
PENELOPE CRUZ
ZURI HALL
LISA
MICELLE YEOH
MEG RYAN
SARAH NUTH
ADRIEN BRODY
ADRIEN BRODY
ZOE SALDANA, ADRIEN BRODY
SEAN BAKER
ZOE SALDANA
ZOE SALDANA
KIERAN CULKIN
CLEMENT DUCOL, JACQUES AUDIARD, CAMILLE DALMAIS
SHIRIN SOHANI, HOSSEIN MOLAYEMI
MOLLY O'BRIEN, LISA REMINGTON
MERLINE SCARSELLI, PIERRE OLIVIER PERSIN, STEPHANIE GUILLON
KIERAN CULKIN
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