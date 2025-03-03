Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

97. Oscar Ödül Töreni, Conan O'Brien'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu.

Giriş: 03 Mart 2025 Pazartesi

SELENA GOMEZ

DEMI MOORE

SCARLETT JOHANSSON

HALLE BERY

PENELOPE CRUZ

ZURI HALL

LISA

MICELLE YEOH

MEG RYAN

SARAH NUTH

ADRIEN BRODY

ADRIEN BRODY

ZOE SALDANA, ADRIEN BRODY

SEAN BAKER

ZOE SALDANA

ZOE SALDANA

KIERAN CULKIN

CLEMENT DUCOL, JACQUES AUDIARD, CAMILLE DALMAIS

SHIRIN SOHANI, HOSSEIN MOLAYEMI

MOLLY O'BRIEN, LISA REMINGTON

MERLINE SCARSELLI, PIERRE OLIVIER PERSIN, STEPHANIE GUILLON

 

KIERAN CULKIN

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

97. Oscar Ödül Töreni, Conan O'Brien'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu.

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97. Oscar Ödül Töreni, Conan O'Brien'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da sahiplerini buldu.
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