Jet Set

Lively ve Baldoni hayranları taraflarını seçti

Oyuncu Blake Lively'nin meslektaşı Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasıyla büyük bir hukuki çekişme süresi başladı. İkili arasındaki mücadele hayranlarını, taraf seçmeye zorladı.

Giriş: 26 Şubat 2025 Çarşamba
Lively ve Baldoni hayranları taraflarını seçti

Blake Lively ile Justin Baldoni'nin devam eden mahkeme süreci, sosyal medyadaki takipçilerini etkiledi. Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekim süresince kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek Baldoni'ye dava açması, her iki oyuncunun hayranlarının Instagram'da taraf seçmesiyle sonuçlandı. İkili arasındaki çekişme, geçen yıl ağustos ayında filmin vizyona girmesiyle başladı. Setteki gerilim söylentilerinin ardından, aralık ayında Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye karşı cinsel taciz davası açmasıyla gerilim tırmandı. Baldoni de geçen ay Lively ile eşi Ryan Reynolds'a karşı 400 milyon dolarlık bir hakaret davasıyla misilleme yaptı. Bu hukuk mücadelesi sonucu Blake Lively, eylül ayından bu yana 864 bin 85 Instagram takipçisi kaybederken, Justin Baldoni ise 230 bin 896 takipçi kazandı. En büyük değişiklik ocak ayında Justin Baldoni'nin dava açmasıyla gerçekleşti. Blake Lively, 329 bin 577 takipçi kaybederken, oyuncu için 5 yılın en büyük düşüşü oldu. Baldoni ise 159 bin 644 takipçi kazandı. Lively'nin takipçi kaybedip Baldoni'nin kazanması, şubat ayında da devam etti. Lively, 363 bin 930 takipçi kaybederken Baldoni 196 bin 230 takipçi kazandı.


Justin Baldoni Blake Lively cinsel taciz davası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu

Vehbi Koç Ödülü, kanser gelişiminde rol oynayan metabolizma yollarını keşfederek bu alanda önemli katkı sağlayan çalışmalara imza atan Doç. Dr. Kıvanç Birsoy'a verildi.
Güncel Koç mezarı başında anıldı...

Koç Ailesi üyeleri, Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'u vefatının 29'uncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle andı.

Güncel Kızlarıyla tatile çıktı

Derin Mermerci ikiz kızları Lal ve Mila ile birlikte tatile çıktı.
Magazin Hattı Güzellik daveti...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri güzellik davetinde bir araya geldi.
Güncel Anne-kız Finlandiya'da...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel kızı Mina ile birlikte Finlandiya'da fantastik bir tatil yaptı.
Jet Set Lively ve Baldoni hayranları taraflarını seçti

Oyuncu Blake Lively'nin meslektaşı Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasıyla büyük bir hukuki çekişme süresi başladı. İkili arasındaki mücadele hayranlarını, taraf seçmeye zorladı.
Güncel Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Yılmaz Ulusoy, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel Beyaz eğlence...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, karın keyfini bir arkadaşıyla birlikte doğada yürüyüş yaparak çıkardı.
Güncel Buz tutmuş okyanusta yüzdü

Geçtiğimiz gün Finlandiya'daki tatilini paylaşan Pınar Sabancı, buz tutmuş okyanusta yüzdüğü heyecan dolu anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Jet Set Bella Hadid'in set tarzı...

Yeni projesi için kemara karşısına geçen ünlü model Bella Hadid, set arasında saçındaki bigudilerle objektiflere yansıdı.
Güncel Koç'un kar manzarası...

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un vasiyeti üzerine hayata geçirdiği Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nden kar manzarası paylaştı.
Güncel İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayata gözlerini yumdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.