Lively ve Baldoni hayranları taraflarını seçti

Blake Lively ile Justin Baldoni'nin devam eden mahkeme süreci, sosyal medyadaki takipçilerini etkiledi. Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin çekim süresince kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek Baldoni'ye dava açması, her iki oyuncunun hayranlarının Instagram'da taraf seçmesiyle sonuçlandı. İkili arasındaki çekişme, geçen yıl ağustos ayında filmin vizyona girmesiyle başladı. Setteki gerilim söylentilerinin ardından, aralık ayında Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye karşı cinsel taciz davası açmasıyla gerilim tırmandı. Baldoni de geçen ay Lively ile eşi Ryan Reynolds'a karşı 400 milyon dolarlık bir hakaret davasıyla misilleme yaptı. Bu hukuk mücadelesi sonucu Blake Lively, eylül ayından bu yana 864 bin 85 Instagram takipçisi kaybederken, Justin Baldoni ise 230 bin 896 takipçi kazandı. En büyük değişiklik ocak ayında Justin Baldoni'nin dava açmasıyla gerçekleşti. Blake Lively, 329 bin 577 takipçi kaybederken, oyuncu için 5 yılın en büyük düşüşü oldu. Baldoni ise 159 bin 644 takipçi kazandı. Lively'nin takipçi kaybedip Baldoni'nin kazanması, şubat ayında da devam etti. Lively, 363 bin 930 takipçi kaybederken Baldoni 196 bin 230 takipçi kazandı.