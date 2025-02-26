Lively ve Baldoni hayranları taraflarını seçti

Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi belli oldu

Vehbi Koç Vakfı'nın her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verdiği Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Doç. Dr. Kıvanç Birsoy oldu.