Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasıyla büyük bir hukuki çekişme süresi başladı. İkili arasındaki mücadele hayranlarını, taraf seçmeye zorladı.
Giriş: 26 Şubat 2025 Çarşamba
BLAKE LIVELY, JUSTIN BALDONI
BLAKE LIVELY, JUSTIN BALDONI
BLAKE LIVELY, JUSTIN BALDONI
BLAKE LIVELY
BLAKE LIVELY
BLAKE LIVELY
BLAKE LIVELY
JUSTIN BALDONI
JUSTIN BALDONI
Lively ve Baldoni hayranları taraflarını seçti
Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasıyla büyük bir hukuki çekişme süresi başladı. İkili arasındaki mücadele hayranlarını, taraf seçmeye zorladı.
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