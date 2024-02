Brad Pitt, Tarantino'nun filminde başrol oynayacak

Deadline'in haberine göre; Brad Pitt'in Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı konuşulan 'The Movie Critic'te başrol oynayacak. The Movie Critic', 1977'de 'The Popstar Pages' adlı kurgusal bir yayında çalışan eleştirmenlerden berinin hikâyesini konu alıyor. Quentin Tarantino, filmin "gerçekten yaşamış ama hiçbir zaman gerçekten ünlü olmamış ve bir porno dergisi için film eleştirileri yazan bir adama dayandığını" söyledi. Brad Pitt'in hangi rolü oynayacağı henüz belli değil. Öte yandan Brad Pitt ve Quentin Tarantino, 2019 yapımı 'Once Upon a Time in Hollywood'da birlikte çalışmıştı. Brad Pitt, bu filmle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında ilk Oscar'ını kazandırmıştı. Pitt, aynı zamanda Tarantino'nun 'Soysuzlar Çetesi' ve 'True Romance' filminde de rol almıştı.