Ece Saruhan'la Oyuna Devam 69. bölüm...

Ece Saruhan'la Oyuna Devam Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor. Programda bu hafta yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği, kadrosunda Özge Özpirinççi, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz'ın rol aldığı Bulaşıkçılar oyununun ekibiyle gerçekleştirilen keyifli sohbet yer alacak. Ayrıca program haftanın kültür sanat etkinliklerinin derlendiği ajanda bölümüyle devam edecek.

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