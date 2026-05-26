Koç Amerika yolcusu...

Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç ile Nevbahar Koç'un oğulları Kerim Rahmi Koç, lise eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Eğitim hayatındaki başarısını Koç Lisesi’nden mezun olarak taçlandıran genç Koç, yükseköğrenimi için rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) çevirdi. Kerim Rahmi Koç, özellikle girişimcilik ve işletme alanlarında dünyanın en prestijli okulları arasında gösterilen Babson College’da eğitim görecek. İş dünyasına yönelik yenilikçi ve vizyoner programlarıyla tanınan Massachusetts merkezli Babson College, Koç’un kariyer yolculuğundaki yeni durağı olacak. Aile geleneğini sürdürerek iş dünyasında güçlü bir temel atmayı hedefleyen Kerim Rahmi Koç'un, önümüzdeki sonbahar döneminde ABD’deki lisans eğitimine başlaması bekleniyor.