Kıraç: "Yeni Başlangıçlara..."

Genç iş insanı İpek Kıraç, yoğun çalışma temposu arasında eğitimine de zaman ayırarak önemli bir başarıya imza attı.

Giriş: 26 Mayıs 2026 Salı 09:46 Güncelleme: 26 Mayıs 2026 Salı 09:47
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş dünyasında aktif bir rol üstlenen İpek Kıraç, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde, merhum annesi Suna Kıraç’ın en büyük miraslarından biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de devralan Kıraç, kariyerindeki bu yoğun döneme bir de yüksek lisans diploması sığdırdı. Amerika’nın en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından Brown Üniversitesi'nde kamu sağlığı (Public Health) alanındaki yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan genç iş insanı, mezuniyet sevincini sevdikleriyle paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla mutluluğunu dile getiren İpek Kıraç, akademik yolculuğunun detaylarını ve üzerinde çalıştığı tez konusunu şu sözlerle aktardı: "Değişimi Değerlendirmek: Kırsal Bölgelerdeki Ergenlere Yönelik Bir Müdahale Programında Öz-Yeterlilik, Güçlenme ve Ruh Sağlığının Ölçülmesi’ başlıklı tez çalışmamla Brown Üniversitesi’nden kamu sağlığı alanında yüksek lisans diplomamı aldım. Uzun bir emeğin, sabrın ve öğrenme yolculuğunun sonunda bu başarıyı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Süreç boyunca yanımda olan herkese teşekkür ederim." Mezuniyet süslemeleri önünde elinde diplomasıyla poz veren Kıraç'ın bu karesi, kısa sürede iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tebrik mesajı aldı. Paylaşımını "Yeni başlangıçlara..." diyerek noktalayan başarılı iş insanı, hem iş dünyasında hem de toplumsal fayda odaklı sivil toplum projelerinde vizyonunu akademik birikimiyle taçlandırarak yoluna devam edeceğinin sinyallerini verdi.


Kıraç: "Yeni Başlangıçlara..."

