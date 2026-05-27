“Back to Black” Bakü Fashion Week’de...

Ünlü moda tasarımcısı Sultan Gadimbayli, yeni koleksiyonu “Back to Black” ile bir kez daha Bakü Fashion Week podyumunda moda dünyasının karşısına çıktı.

Giriş: 27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:20 Güncelleme: 27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:21
Ünlü moda tasarımcısı Sultan Gadimbayli, yeni koleksiyonu “Back to Black” ile bir kez daha Bakü Fashion Week podyumunda moda dünyasının karşısına çıktı. Uluslararası moda çevrelerinden önemli isimlerin yanı sıra Azerbaycan’ın sanat, moda ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerin katıldığı defile büyük ilgi gördü. Koleksiyonunu güçlü ve kariyerinde iz bırakan kadınlara ithaf eden Gadimbayli, bu yaklaşımını podyuma da taşıdı. Defilede; influencer Elnara Birbuet, sunucu Nargiz Jalilova, dansçı Tarana Muradova ve ses sanatçısı Tunzale Agayeva gibi kendi alanlarında öne çıkan isimler yer aldı. Podyumda bu güçlü kadınları gören davetliler, sürpriz karşısında büyük bir heyecan yaşarken, final alkışlarla taçlandı. “Back to Black”, yalnızca siyaha dönüşü değil; öz’e, sadeliğe ve güçlü bir ifadeye dönüşü anlatıyor. Fazlalıklardan arınmış, net ve keskin bir estetik anlayışıyla şekillenen koleksiyon; modern kadının gücünü minimalizm üzerinden yeniden tanımlıyor. İlhamını 90’ların yalın moda anlayışından ve couture disiplininden alan tasarımlarda kontrol, yapı ve güçlü duruş ön plana çıkıyor. Koleksiyonda siyah, bir renkten çok bir manifesto olarak ele alınıyor; zamansız, güçlü ve tartışmasız bir karaktere bürünüyor. Jarse ve akışkan saten kumaşlar bedeni takip eden hareketli bir silüet yaratırken, krep dokular ve yapılandırılmış kesimler tasarımlara güçlü bir mimari form kazandırıyor. Taş işlemeli jarse yüzeyler ışığı dramatik bir şekilde yansıtırken,


kürk dokular lüksün en ham ve dokunsal halini sahneye taşıyor. Omuz detaylarının güçlü biçimde öne çıktığı, bel vurgusunun belirginleştiği koleksiyonda dramatik formlar dikkat çekiyor. Asimetrik kesimler ve uzun akışkan silüetler hareketi hem özgür bırakıyor hem de kontrollü bir estetik içerisinde yeniden şekillendiriyor. “Back to Black”, geçmişten ilham alsa da nostaljiye teslim olmuyor; geçmişi bugünün güçlü kadın kimliğiyle yeniden yorumluyor. Haute Couture’dan günlük kullanıma uzanan geniş tasarım diliyle dikkat çeken Sultan Gadimbayli, bu özel koleksiyonunda modayı yalnızca bir stil değil, karakter ve ruhun dışavurumu olarak ele alıyor. İnsan ruhunun giyim tarzına yansıması gerektiğine inanan başarılı tasarımcı, “Back to Black” ile güçlü, sade ve zamansız bir kadın portresi çiziyor.

