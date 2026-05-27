Japon mutfağı Akdeniz ruhuyla buluştu

Akdeniz’in en zarif kıyılarından Side’de konumlanan BIJAL, gerçekleştirdiği özel basın davetinde gastronomiyi kültürel hafıza, duygu ve paylaşımın bir parçası olarak ele aldı. Yalnızca 19 özel villadan oluşan, villa yaşamını kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla yeniden yorumlayan BIJAL’de davetliler; doğayla bütünleşen mimariden rafine detaylara uzanan bütünsel bir deneyimin parçası oldu.

Davetin gastronomi kürasyonu ise Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF) tarafından “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” unvanına layık görülen ilk Türk şef Sinan Damgacıoğlu imzasını taşıdı. Şef Damgacıoğlu, BIJAL için hazırladığı iki farklı yemek deneyimiyle Japon kültürünü Akdeniz’in yalın ve sakin atmosferiyle buluşturdu. Akşam gerçekleşen özel izakaya deneyiminin çıkış noktası ise Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan “Nomunication” kavramıyla, BIJAL’in “birlikte olma ve bağ kurma” anlayışının birbirinden ilham alması oldu. Japonya’da özellikle izakaya sofralarında yaşanan; aynı masayı paylaşmak, birlikte içmek ve sohbet etrafında bağ kurmak anlamına gelen bu kültür, BIJAL’de yeniden yorumlandı. Japon mutfağının rafine teknikleri ile Akdeniz’in sıcak ve paylaşım odaklı ruhunu aynı masada buluşturan deneyim; davetlilere birlikte geçirilen zamanın değerini yeniden hatırlatan özel bir atmosfer sundu. Paylaşımın, sohbetin ve birlikte geçirilen anların merkezde olduğu bu deneyim, BIJAL’in “anlam yaratan lüks” yaklaşımıyla güçlü bir bağ kurdu.