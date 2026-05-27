Magazin Hattı

Japon mutfağı Akdeniz ruhuyla buluştu

Şef Sinan Damgacıoğlu imzasıyla hazırlanan iki özel gastronomi deneyimi,yeni nesil lüks anlayışını farklı bir mutfak diliyle yeniden yorumladı.

Giriş: 27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:12 Güncelleme: 27 Mayıs 2026 Çarşamba 14:12
Japon mutfağı Akdeniz ruhuyla buluştu

Akdeniz’in en zarif kıyılarından Side’de konumlanan BIJAL, gerçekleştirdiği özel basın davetinde gastronomiyi kültürel hafıza, duygu ve paylaşımın bir parçası olarak ele aldı. Yalnızca 19 özel villadan oluşan, villa yaşamını kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla yeniden yorumlayan BIJAL’de davetliler; doğayla bütünleşen mimariden rafine detaylara uzanan bütünsel bir deneyimin parçası oldu.


Davetin gastronomi kürasyonu ise Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF) tarafından “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” unvanına layık görülen ilk Türk şef Sinan Damgacıoğlu imzasını taşıdı. Şef Damgacıoğlu, BIJAL için hazırladığı iki farklı yemek deneyimiyle Japon kültürünü Akdeniz’in yalın ve sakin atmosferiyle buluşturdu. Akşam gerçekleşen özel izakaya deneyiminin çıkış noktası ise Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan “Nomunication” kavramıyla, BIJAL’in “birlikte olma ve bağ kurma” anlayışının birbirinden ilham alması oldu. Japonya’da özellikle izakaya sofralarında yaşanan; aynı masayı paylaşmak, birlikte içmek ve sohbet etrafında bağ kurmak anlamına gelen bu kültür, BIJAL’de yeniden yorumlandı. Japon mutfağının rafine teknikleri ile Akdeniz’in sıcak ve paylaşım odaklı ruhunu aynı masada buluşturan deneyim; davetlilere birlikte geçirilen zamanın değerini yeniden hatırlatan özel bir atmosfer sundu. Paylaşımın, sohbetin ve birlikte geçirilen anların merkezde olduğu bu deneyim, BIJAL’in “anlam yaratan lüks” yaklaşımıyla güçlü bir bağ kurdu.

Japon mutfağı Akdeniz ruhuyla buluştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Bayram pozu...

Dr. Dilek Avşar ile eşi Yakup Avşar, kızlarıyla bayramı keyifli geçiriyor.
Güncel Bodrum'da dümene geçti

Sık sık gerçekleştirdiği seyahatlerle yoğun bir iş temposuna sahip olan ünlü iş insanı İzzet Antebi, stres atmak için soluğu Bodrum’da aldı.
Magazin Hattı “Back to Black” Bakü Fashion Week’de...

Ünlü moda tasarımcısı Sultan Gadimbayli, yeni koleksiyonu “Back to Black” ile bir kez daha Bakü Fashion Week podyumunda moda dünyasının karşısına çıktı.
Caddeler Türkbükü'nde dolaştılar...

Bodrum tatiline devam eden Alize Dinçkök, annesi Sernur Çiftçi ile Türkbükü sahilinde turladı. Akşam serinliğinde yürüyüş yapan ikilinin keyifli halleri obektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Japon mutfağı Akdeniz ruhuyla buluştu

Şef Sinan Damgacıoğlu imzasıyla hazırlanan iki özel gastronomi deneyimi,yeni nesil lüks anlayışını farklı bir mutfak diliyle yeniden yorumladı.
Güncel Koç, Amerika yolcusu...

İş dünyasının genç varisi rotayı Amerika’ya çevirdi! Koç Lisesi’ni bitiren Kerim Rahmi Koç, girişimcilik alanında dünyanın en prestijli okullarından Babson College’da üniversite eğitimine başlıyor.
Güncel Kıraç: "Yeni Başlangıçlara..."

Genç iş insanı İpek Kıraç, yoğun çalışma temposu arasında eğitimine de zaman ayırarak önemli bir başarıya imza attı.
Magazin Hattı Cihangir'de alışveriş...

Ferruh ve Sibel Karakaşlı çifti, geçtiğimiz gün Cihangir sokaklarında objektiflere takıldı.
Tatil Aşıklar mavi sularda...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile birlikte sezonu Bodrum'da açtı.
Tatil 'Kamışlı' dostlarıyla Bodrum'da...

Genç iş insanı Fethi Kamışlı, Cennet Koyu’na demirli teknesinde dostlarıyla bir araya gelerek gün boyu deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Güncel Tatilciler yola çıktı

İstanbul Havalimanı, iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının tatil göçüne sahne oldu. Bayram ve yaz tatili öncesi rotalarını yurt dışına çeviren ünlü isimler, seyahatleri öncesinde objektiflere yansıdı
Magazin Hattı Gülman’dan sağlıklı gülüş molası...

Feryal Gülman, geçtiğimiz gün Zorlu Center’da görüntülendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.