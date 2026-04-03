Sanatseverleri buluşturan etkinlik

Sanat takviminin dinamik etkinliği Artweeks Istanbul, sanatla kurulan diyaloğu “Project” başlığı altındaki odaklanmış sergilerle tüm yıla yayıyor. Bilgili Holding ana sponsorluğu ve Bilgili Sanat’ın destekleriyle düzenlenen etkinliğin ilk buluşması, 1-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de gerçekleşiyor. Geleneksel fuar formatının ötesine geçen “Project”, sanatçının ve küratöryel vizyonun ön planda olduğu sunumlarla, Türkiye’nin önde gelen galerilerinden Martch Art Project, Pi Artworks ve MERKUR’ü sanatseverlerle buluşturarak bahara sanat dolu bir başlangıç yapıyor. Artweeks Istanbul - Project, izleyiciye daha derinlikli bir keşif alanı sunmak amacıyla Akaretler Sıraevler’in A25 ve A27 numaralı binalarında üç farklı sergiyi aynı çatı altında sunuyor. Sergiler, hem galerilerin özgün kimliklerini hem de temsil ettikleri sanatçıların son dönem üretimlerini ön plana çıkarıyor.

Onur AYDIN