Güncel

Sanatseverleri buluşturan etkinlik

Sanatı geniş kitlelerle buluşturma ve kentsel dokuyla bütünleştirme vizyonunun bir parçası olan Artweeks Istanbul-Project, sanatseverleri bir araya getirdi.

Giriş: 03 Nisan 2026 Cuma 10:01 Güncelleme: 03 Nisan 2026 Cuma 10:01
Sanatseverleri buluşturan etkinlik

Sanat takviminin dinamik etkinliği Artweeks Istanbul, sanatla kurulan diyaloğu “Project” başlığı altındaki odaklanmış sergilerle tüm yıla yayıyor. Bilgili Holding ana sponsorluğu ve Bilgili Sanat’ın destekleriyle düzenlenen etkinliğin ilk buluşması, 1-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Akaretler Sıraevler’de gerçekleşiyor. Geleneksel fuar formatının ötesine geçen “Project”, sanatçının ve küratöryel vizyonun ön planda olduğu sunumlarla, Türkiye’nin önde gelen galerilerinden Martch Art Project, Pi Artworks ve MERKUR’ü sanatseverlerle buluşturarak bahara sanat dolu bir başlangıç yapıyor. Artweeks Istanbul - Project, izleyiciye daha derinlikli bir keşif alanı sunmak amacıyla Akaretler Sıraevler’in A25 ve A27 numaralı binalarında üç farklı sergiyi aynı çatı altında sunuyor. Sergiler, hem galerilerin özgün kimliklerini hem de temsil ettikleri sanatçıların son dönem üretimlerini ön plana çıkarıyor.

Onur AYDIN

Artweeks Istanbul-Project

Güncel Sanatseverleri buluşturan etkinlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.