“Kutlamaların acısını çıkardık”

İş dünyasının tanınmış simalarından Pelin Akın Özalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mart ayını dopdolu bir kutlama trafiğiyle geride bıraktığını duyurdu. Uzun bir aradan sonra ilk kez doğum gününü bu denli coşkuyla kutladığını belirten Özalp, sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Özalp, yaptığı paylaşımda son üç yıldır doğum gününü kutlamadığını hatırlatarak bu yıl Mart ayının kendisi için telafi niteliğinde geçtiğini ifade etti. Özalp'ın doğum gününü babası Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'da ofiste yaptığı sürprizle kutladı.Kendi doğum gününü "3 gün 3 gece" süren etkinliklerle kutlayan Özalp; aynı ay içerisinde oğullarının 2. yaş gününü, kuzenleri Ömer ve Venüs’ün doğum günlerini ve yakın dostlarının özel günlerini de kutlayarak Mart ayını adeta bir şenlik havasında geçirdiklerini belirtti. Nisan ayına yağmurlu bir başlangıç yaptıklarını belirten Özalp, yeni ay için şu temennilerde bulundu: "Şakasız ve yağmurlu bir Nisan başladı ama kutlamaların ve mutluluğun en başında da sağlık olsun inşallah!"Paylaşımını şükür dilekleriyle noktalayan Özalp’in bu samimi notu, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

