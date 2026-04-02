Yeni koleksiyona aile desteği...

Moda dünyasına Faraway markasıyla hızlı bir giriş yapan Ayşe Boyner, yeni koleksiyonuyla büyük beğeni toplarken en büyük desteği yine ailesinden gördü. Kızının her adımında yanında olan iş insanı Cem Boyner, Ayşe Boyner’in yeni koleksiyon parçalarıyla paylaştığı karelere kayıtsız kalmadı. Baba Boyner, paylaşımların altına "Çok güzel bu" notunu düşerek kızının başarısını sosyal medya üzerinden gururla destekledi. Ayşe Boyner'in ikiz kardeşi Elif Boyner ise desteğini bir adım öteye taşıdı. Sık sık mağazayı ziyaret eden ve koleksiyona ait özel parçaları üzerinde taşıyan Elif Boyner, verdiği pozlarla markanın adeta gönüllü elçiliğini yapıyor. İkizlerin mağazadan paylaştığı samimi kareler, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ayşe Boyner'in bohem ve özgün çizgileriyle dikkat çeken markası Faraway, hem babası Cem Boyner’in takdirini kazandı hem de kardeşi Elif Boyner’in stil ikonu dokunuşlarıyla güçlendi.