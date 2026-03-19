Yeni yönetim kurulu belli oldu

Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Yeni yönetim kurulu belli oldu

Nakkaştepe'deki Holding merkezinde gerçekleşen toplantıda Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un değerlendirmeleri okundu ve yeni Yönetim Kurulu onaylandı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu'nda yer alan değerlendirmesinde memleket ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgularken, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da, "Son 5 yılda yaptığımız 16,1 milyar ABD doları tutarındaki kombine yatırım uzun dönemli stratejik bakış açımızın ispâtı niteliğindedir" dedi. Ömer Koç bunun yanında "Değerlerin yerini çıkarların, istişâre ve iş birliğinin yerini güç ittifaklarının aldığı daha riskli, yeni bir dünya şekilleniyor" değerlendirmesinde bulundu. Koç Holding, 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 18 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Semahat S. Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla düzenlenen toplantı, Nakkaştepe’deki Holding merkezinde yapıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Koç Holding 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı

Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. Koç - Başkan Vekili

Semahat S. Arsel - Üye

Caroline N. Koç - Üye

İpek Kıraç - Üye

Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO

Peter Martyr - Bağımsız Üye

Ömer Önhon - Bağımsız Üye

Kudret Önen - Bağımsız Üye

Umran Savaş İnan - Bağımsız Üye


