Musıkî Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile Ramazan ayının manevi atmosferini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Giriş: 09 Mart 2026 Pazartesi
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
GENEL
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
Musıkî Eğitim Vakfı’ndan anlamlı buluşma
Musıkî Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile Ramazan ayının manevi atmosferini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.