Suzan Şen, ortak olduğu tırnak bakım ve güzellik merkezinin Etiler’de açılışını yaptı.Suzan Şen, ortak olduğu tırnak bakım ve güzellik merkezinin Etiler’de açılışını yaptı.

'Şen' patron...

Bakımlı olmayı yaşam tarzı haline getiren iki yakın arkadaşın dostluğu, şimdi güçlü bir iş ortaklığına dönüştü. Markanın yeni sahipleri Nergis Çetinkaya ve Suzan Şen, yıllardır severek hizmet aldıkları BrcBeauty’i devralarak sektörde iddialı bir adım attı. “Müşterisiydik, patron olduk” sözleriyle heyecanlarını dile getiren ikili, sektörün lider markalarından biri olan BrcBeauty’i yenilikçi dokunuşlarla daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Güzellik ve bakım anlayışına modern bir vizyon kazandıracaklarını belirten Çetinkaya ve Şen, “Kendini keyifli, özel ve bakımlı hissetmek isteyen tüm kadınları BrcBeauty Etiler’e bekliyoruz” diyerek tüm güzellik tutkunlarına davette bulundu. Yeni konsepti, uzman ekibi ve kaliteli hizmet anlayışıyla BrcBeauty, Etiler’de adından söz ettirmeye şimdiden hazırlanıyor.

Suzan Şen

