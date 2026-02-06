HT Kulüp 731. bölüm...

Çaba Derneği yararına düzenlenen Zeynep Bastık konseri... Paris Moda Haftası'ndan renkli podyum görüntüleri... Galata'da gastoronomi ve müzik daveti... Grammy Müzik Ödülleri ve daha fazlası HT Kulüp'te... HT Kulüp 8 Şubat Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...

