Güçlü kadınlar bir arada...

Türkiye İş Kadınları Derneği 'TİKAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan önce akşam yalısında verdiği yeni yıl yemeğinde Yönetim Kurulu Üyesi iş dünyasının önde gelen arkadaşlarını bir araya getirdi. Nilüfer Bulut'tan, Sema Güral Sürmeli'ye, Pelin Akın Özalp ve Şule Argüder'e kadar hemen herkes özel gecede yerini aldı. 2025 yılının gözden geçirilmesi 2026 senesinin planlamasının yapılmasına kadar pek çok konunun ele alındığı toplantı sonrası yemeğe geçen üyeler gecenin ilerleyen saatlerinde Demet Sabancı Çetindoğan ve Nilüfer Bulut'un doğum günü pastasını kestiler.